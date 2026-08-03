هزة أرضية يشعر بها سكان مصر وغزة وعدة دول في المنطقة

وقعت هزة أرضية استمرت عدة دقائق، وشعر بها سكان مصر وقطاع غزة بشكل واضح، وصلت شدتها إلى 5.6 درجات على مقياس ريختر بحسب معهد البحوث الفلكية المصري.

وسُجلت الهزة الأرضية عند الساعة 03:00:33 فجرا بالتوقيت المحلي، وتم تحديد مركزها على بعد 26 كيلومترا شمال غربي مدينة السويس، ونحو 120 كيلومترا جنوب جنوب شرق بورسعيد. وعلى بعد 61 كيلومتر من شرم الشيخ.

ووفقا للبيانات الأولية شعرت الدول التالية بالزلزال بدرجات متفاوتة مصر وفلسطين وقبرص والسعودية والأردن ولبنان وسوريا.

شعر سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات المصرية في الساعة الثالثة ودقيقة واحدة من فجر اليوم الإثنين، بهزة أرضية ملحوظة استمرت لعدة ثوان، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

وامتد الشعور بالهزة إلى عدد من المحافظات المجاورة، فيما لم ترد حتى الآن أي تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة الزلزال.

وبحسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بلغت قوة الهزة 4.7 درجات على مقياس ريختر، فيما أشار إلى أن مركزها يقع في المنطقة الواقعة بين السويس وبورسعيد، بينما تنتظر الجهات الرسمية المصرية إعلان النتائج النهائية لعمليات الرصد.

ومن المنتظر أن يصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانا رسميا يوضح القوة الدقيقة للهزة الأرضية، وموقع مركزها، وعمقها، ومدى تأثيرها، وذلك بعد تحليل البيانات المسجلة عبر الشبكة القومية لرصد الزلازل.

ولم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن عن تسجيل إصابات أو أضرار ناجمة عن الهزة، بينما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف ورصد أي تطورات.

وتعد مصر من الدول ذات النشاط الزلزالي المحدود نسبيا مقارنة بدول المنطقة، إلا أنها تتأثر بين الحين والآخر بهزات أرضية نتيجة وقوعها بالقرب من عدد من الأحزمة الزلزالية النشطة، وفي مقدمتها خليج السويس وخليج العقبة وشرق البحر المتوسط، وهي مناطق تشهد حركة مستمرة للصفائح التكتونية.

ويشرف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على متابعة النشاط الزلزالي عبر شبكة قومية تضم عشرات محطات الرصد المنتشرة في أنحاء البلاد، بما يسمح بتحديد مواقع الزلازل وقوتها وعمقها بدقة، وإصدار البيانات الرسمية فور الانتهاء من تحليل القراءات.

المصدر: روسيا اليوم