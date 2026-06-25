آية الله الشيخ قاسم: القواعد الأميركية كابوس يهدّد الدول الضعيفة

أكد المرجع البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم، في تدوينة نشرها عبر منصة إكس، أنّ من حق شعوب الدول التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية أن ترفض وجود هذه القواعد على أراضيها، وأن تسعى إلى التخلص مما وصفه بـ”الكابوس الجاثم على صدرها” والمهدد لوجودها.

وأوضح أن مشكلة الولايات المتحدة في تعاملها مع الدول الضعيفة تتمثل في أنها تريد من سفاراتها أن تكون بمثابة حكومات لشعوب تلك الدول وحكوماتها، لا مجرد بعثات دبلوماسية تؤدي دورها الطبيعي كحلقة وصل للتفاهم بين سياسات بلادها وتلك الدول، بما يسهم في معالجة ما قد ينشأ بينهما من مشكلات أو سوء فهم، ويعزز المصالح المشتركة ويرفع مستوى الثقة المتبادلة.

وأضاف أنّ المشكلة الأخرى، تكمن في إصرار الولايات المتحدة على إقامة قواعد عسكرية داخل هذه الدول، لتكون جيوشًا تحارب بها تلك الدول، وتزعزع الأوضاع فيها متى أرادت، وتدمرها، فضلًا عن استخدامها كأداة تتحمل تكاليف وتبعات الحروب العدوانية التي تشنها خارج حدودها.

كما رأى أن هذه القواعد تخلق بين الدول المستضيفة وبين الجهات التي تُشن ضدها الحروب حالة من العداء المستمر والصراعات التي لا تهدأ.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقيم قواعدها العسكرية في الدول الضعيفة بحيث يكون الغنم لها، بينما تتحمل تلك الدول الغرم والخطر والفقر والدمار.

وختم بالتأكيد على أن لشعوب هذه الدول الحق في الإلحاح على حكوماتها لرفض وجود هذه القواعد على أراضيها، والعمل ما أمكن للتخلص منها، داعياً العالم إلى دعمها في هذا المسعى.

المصدر: موقع العهد