«أحرم الحجاج».. ملحمة صنعت ذاكرة كربلاء

بقلم: أحمد رضي (كاتب بحريني)

تحتل ملحمة «أحرم الحجاج» للشيخ حسن بن محمد الدمستاني (ت 1181هـ)، التي نظمها في القرن الثاني عشر الهجري، مكانة بارزة في تاريخ الأدب الحسيني، إذ تمثل نموذجاً متقدماً للقصيدة الملحمية التي جمعت بين التوثيق الشعري لواقعة كربلاء والقدرة على التأثير الوجداني العميق. وقد أسهمت خصائصها الفنية والأدائية في استمرار حضورها وتداولها لأكثر من قرنين، حتى غدت واحدة من أبرز النصوص الراسخة في الذاكرة الأدبية والشعبية.

الإحرام الأبدي للحزن

ليست «أحرم الحجاج» مجرد قصيدة في ذكرى كربلاء، بل هي رحلة وجدانية وفكرية تبدأ من لحظة رمزية مدهشة، حين يقف الشاعر أمام مشهد الحجاج المتجهين إلى بيت الله الحرام، فيقابل بين إحرامهم المؤقت وإحرامه الأبدي لمصاب الإمام الحسين عليه السلام، فيطلق صرخته الشهيرة:

«أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور // وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور»

ومنذ تلك اللحظة لا يعود الحزن مجرد عاطفة عابرة، بل يتحول إلى موقف معرفي وأخلاقي وانتماء روحي لقضية تختصر معاني العدل والوفاء والكرامة الإنسانية.

حين يتحول التاريخ إلى ملحمة

تكمن عبقرية الدمستاني في قدرته على صهر التاريخ في قالب شعري حي. فالملحمة لا تكتفي بسرد أحداث كربلاء، بل تعيد بناءها درامياً عبر مشاهد متتابعة تجعل المتلقي يعيش تفاصيل الرحلة الحسينية وكأنه شاهد عليها. ومن هنا اكتسبت القصيدة طابعها الملحمي الذي يميزها عن كثير من نصوص الرثاء الأخرى، فهي لا تكتفي باستحضار الحدث، بل تعيد تشكيله شعرياً في بناء سردي متماسك تتداخل فيه الصورة والعاطفة والحركة الدرامية.

أما من الناحية الفنية، فقد اختار الدمستاني إيقاعاً شعرياً ينسجم مع طبيعة النص ومضمونه، فجاءت الألفاظ منتقاة بعناية، حاملة في طياتها صوراً بصرية وحسية قوية تجعل المتلقي يرى المشهد قبل أن يسمعه. فالكلمات عنده ليست زينة لغوية، بل أدوات لبناء عالم كامل من الألم والبطولة. ولم يكن هذا الإيقاع مجرد اختيار شكلي، بل أسهم في منح القصيدة قدرتها الاستثنائية على الجمع بين السرد والتأثير الوجداني. فالتدفق الموسيقي للنص يواكب حركة الأحداث وتصاعدها، ويمنح المشاهد الحزينة والبطولية في آن واحد طاقة أدائية جعلت القصيدة أكثر قرباً من الذاكرة السمعية والجماعية للمتلقين.

الحسين بين البطولة والإنسان

ومن أبرز عناصر القوة في الملحمة قدرتها على الجمع بين رقة العاطفة وجبروت البطولة. فالحسين في النص لا يظهر مجرد شخصية تاريخية، بل قائداً ثابتاً في مواجهة خصومه، وإنساناً يعيش لحظات الوداع والفقد، فتجتمع في شخصيته البطولة والبعد الإنساني في آن واحد.

هذا التوازن بين المأساة والبطولة منح القصيدة عمقاً إنسانياً يتجاوز حدود المناسبة التاريخية، ويجعلها قادرة على مخاطبة مشاعر المتلقي في كل زمان ومكان.

من القصيدة إلى الذاكرة الجماعية

لعل أحد أهم أسباب بقاء «أحرم الحجاج» حاضرة في الوجدان هو قدرتها على التكيف مع الأزمنة والأجيال المختلفة. فقد تجاوزت حدود الديوان لتصبح جزءاً من الذاكرة الشعبية، وانتقلت عبر المنابر والأداء والإنشاد والأعمال الفنية المتنوعة، محافظة على حضورها المتجدد عبر القرون.

كما أسهم تداولها المبكر في المجالس الحسينية وتناقلها الشفهي في ترسيخ مكانتها الثقافية والوجدانية. فقد انتقلت من فضاء النص المكتوب إلى فضاء الأداء الجماعي والمنبر، الأمر الذي جعلها حاضرة بوصفها إحدى أبرز الملاحم الحسينية المتداولة في منطقة الخليج وخارجها.

ويكفي للدلالة على هذا الحضور المتجدد ما شهدته البحرين في محرم 1448هـ (2026م)، حين أُعيد تقديم القصيدة في عمل إنشادي ملحمي شارك فيه سبعون رادوداً، مستحضراً النص في صياغة جماعية معاصرة جمعت بين الأداء التقليدي والتقنيات الحديثة. وقد مثّل هذا العمل نموذجاً معاصراً لقدرة النص على العبور بين الأزمنة، مؤكداً أن ملحمة الدمستاني لم تبق أثراً أدبياً محفوظاً في الكتب، بل ظلت مادة حية للإبداع والإنشاد والتفاعل الجماعي.

وهنا تتجلى قيمة النص الحقيقية؛ فهو لا يستمد مكانته من العاطفة وحدها، ولا من بنائه الفني فحسب، بل من نجاحه في تحويل واقعة تاريخية إلى تجربة إنسانية متجددة. فكل جيل يجد في الملحمة ما يخاطب أسئلته الخاصة حول العدالة والوفاء والتضحية والصبر، ولذلك بقيت حاضرة في الوجدان رغم تعاقب الأزمنة.

لقد استطاع الشيخ حسن الدمستاني أن يحقق معادلة نادرة في الأدب العربي، فجمع بين حرارة الإيمان وجمال الفن، وبين صدق العاطفة ودقة البناء، وبين السرد التاريخي والرمزية الوجدانية. ولذلك بقيت «أحرم الحجاج» أكثر من قصيدة رثائية؛ إنها ذاكرة جماعية متجددة، تتوارثها الأجيال كما تتوارث القيم التي كُتبت من أجلها.

ولذلك بقيت «أحرم الحجاج» أكثر من قصيدة رثائية؛ إنها ذاكرة جماعية متجددة، تتوارثها الأجيال كما تتوارث القيم التي كُتبت من أجلها. فكلما تعاقبت الأزمنة، عاد صوت الدمستاني ليؤكد أن بعض القصائد لا تُقرأ فحسب، بل تُعاش وتُورث وتصبح جزءاً من ذاكرة الأمم.

المصدر: موقع المنار