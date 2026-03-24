انخفاض الذهب مع تراجع رهانات خفض الفائدة



تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتواصل تراجعها للجلسة العاشرة على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وتلاشي الآمال في ‌تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.



وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.71% إلى 4375.62 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.97% إلى 4409.61 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات ⁠الفورية 2.5% إلى 67.37 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 2.1% إلى 1841.35 دولار، بينما انخفض البلاديوم 2.8% إلى 1393 دولار.



وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 18% منذ بدء العدوان الأميريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير /شباط، فيما برز الدولار باعتباره أحد أكبر المستفيدين من الإقبال على أصول الملاذ الآمن.



ونفت إيران أمس الاثنين إجراء أي مفاوضات مع الولايات ‌المتحدة، ⁠بعد أن أرجأ الرئيس دونالد ترامب تهديده بقصف شبكة الكهرباء الإيرانية مشيرا إلى ما وصفها بأنها محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن أسمائهم.

المصدر: رويترز