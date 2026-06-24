الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية



واصل الذهب التراجع، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار، وسط التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.



الدولار يسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عام



وسجل الدولار أعلى مستوى منذ أكثر من عام، ما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة إلى المشترين ⁠حائزي العملات الأخرى.



ووفقاً لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، يتوقع المتعاملون 3 زيادات في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.



وينتظر المستثمرون صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المعيار المفضل لمجلس ‌الاحتياطي ⁠لقياس التضخم، والمقرر صدورها غداً الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن السياسة النقدية.



وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع لرويترز إن البورصة ستطلق عقوداً آجلة للذهب للتسوية في اليوم نفسه، بهدف الاستفادة من الطلب على أصول الملاذ الآمن ⁠والطبيعة الأسرع للبنية التحتية التجارية لتعزيز السيولة في سوق المعدن بالإمارة.



وأعلن مجلس الذهب في غانا أمس الثلاثاء أنه سيقوم بمواءمة نظام تسعير الذهب لديه مع مؤشر ⁠بورصة لندن للمعادن المعترف به دولياً بدءاً من يوليو/تموز، مع فرض سقف صارم على أسعار الشراء لتشديد الانضباط في السوق والحد من ⁠التداول غير النظامي.



وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 61.36 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9% إلى 1637.34 دولاراً، والبلاديوم 1.2% إلى 1223.29 دولاراً.

المصدر: رويترز