انخفاض الذهب مع تماسك الدولار



انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الثلاثاء (23 حزيران/يونيو 2026)، أكثر من 1% مع تماسك الدولار، وسط توقعات رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ‌هذا العام.

فقد تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر آب/أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 1.63% إلى 4134.20 دولارًا للأونصة.

فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.89% إلى 4110.86 دولارًا للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.



وقال أوستان غولسبي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو إنه مع استقرار سوق ‌العمل، يركز على تحديد ما إذا كان التضخم المرتفع للغاية سيستمر على هذا النحو أو أنه سيتراجع مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة، وإذا حُلّ الصراع في منطقة جنوب غرب آسيا (الشرق الأوسط).



ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة ⁠لمجموعة “سي إم إي”، يرى المتعاملون الآن احتمالا 88% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل مقابل 61% قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي.



كما يترقب المستثمرون ⁠بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل في مجلس الاحتياطي، والمقرر صدوره في وقت لاحق من ⁠هذا الأسبوع للحصول على مزيد من المؤشرات المتعلقة بالسياسة النقدية.



أما بالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.3% إلى 63.05 دولارًا للأونصة، وتراجع البلاتين 1.9% إلى 1646.30 دولارًا والبلاديوم 1.8% إلى 1242.75 دولارًا.

المصدر: رويترز