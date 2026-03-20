توقعات سعودية: أسعار النفط قد تتجاوز 180دولاراً للبرميل إذا استمرت الاضطرابات حتى أواخر نيسان / أبريل

تتوقع السعودية ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط في حال استمرار أزمة الطاقة، مشيرة إلى أن بلوغ هذه المستويات قد يؤدي إلى ركود اقتصادي أو تغيّرات في أنماط الاستهلاك تُضعف الطلب بشكل كبير.



ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين نفطيين في أكبر منتج للنفط في الخليج أن السيناريو المرجّح يشير إلى إمكانية تجاوز الأسعار مستوى 180 دولاراً للبرميل، إذا استمرت التوترات الجيوسياسية حتى أواخر نيسان/ أبريل.



في المقابل، تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد عرض دول أوروبية كبرى واليابان “توحيد الجهود” لضمان “عبور آمن” للسفن في مضيق هرمز، إلى جانب إعلان الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لدعم الإمدادات.

المصدر: رويترز