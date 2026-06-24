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    القائم بأعمال رئاسة الغرفة التجارية في غزة: توقف شبه كامل للمساعدات الواصلة لقطاع غزة منذ نحو 6 أشهر مما يفاقم الأوضاع المعيشية

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