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    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً خلال توغلها على الطريق بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان بريف القنيطرة في سوريا

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