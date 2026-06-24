عُمان تفتح ممراً بحرياً مؤقتاً في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية

أعلنت سلطنة عُمان إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن العابرة في مضيق هرمز، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، في خطوة تهدف إلى ضمان حرية الملاحة والحفاظ على انسياب حركة التجارة العالمية.

وأكدت السلطات العُمانية أن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المضيق وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقاً لالتزاماتها بالقانون الدولي وقانون البحار، مشيرة إلى أن استخدام الممر لا يترتب عليه أي رسوم عبور.

وأوضحت أن السفن الراغبة بالعبور عبر الممر البحري المؤقت مطالبة بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية والجهات العُمانية المختصة، وفق الإحداثيات التي جرى الإعلان عنها رسمياً.

ويأتي هذا الإجراء بعد مباحثات عُمانية ـ إيرانية في مسقط، أسفرت عن الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة بها، في ظل أهمية المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط.

المصدر: وكالة الأناضول