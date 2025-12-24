مصرع رئيس الاركان الليبي بتحطم طائرته في انقره بعد زيارة الى تركيا

لقي الأركان التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا، محمد الحداد مصرعه مساء الثلاثاء بعد تحطم طائرة من طراز فالكون 50 كانت تقلّه من العاصمة التركية أنقرة، بعد زيارة قام بها.

من جهته، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا فقدان الاتصال مع الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي مع اربعة اشخاص آخرين.

وقال قايا إنَّ “الطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة ولكن انقطع التواصل بعد ذلك”.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن “رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة شكَّلَ خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن الحادثة”.

