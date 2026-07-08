الخميس   
   09 07 2026   
   24 محرم 1448   
   بيروت 00:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    بالفيديو | الاجواء الحزينة تخيّم على كربلاء المقدّسة تزامنا مع استمرار مراسم وداع الشهيد السيّد علي الخامنئي وافراد عائلته

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      الشيخ نعيم قاسم: السيد الشهيد علي الخامنئي كان سندًا للمقاومة وسنكمل المسيرة مع الولي السيد مجتبى الخامنئي

      الشيخ نعيم قاسم: السيد الشهيد علي الخامنئي كان سندًا للمقاومة وسنكمل المسيرة مع الولي السيد مجتبى الخامنئي

      بالفيديو | باحات كربلاء المقدسة وشوارعها تغص بالمعزين في وداع الامام الشهيد السيّد علي الخامنئي

      بالفيديو | باحات كربلاء المقدسة وشوارعها تغص بالمعزين في وداع الامام الشهيد السيّد علي الخامنئي

      بالفيديو | حشودٌ مليونية تواصل احياء مراسم تشييع الامام الشهيد آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي (قدس سره) في كربلاء المقدسة

      بالفيديو | حشودٌ مليونية تواصل احياء مراسم تشييع الامام الشهيد آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي (قدس سره) في كربلاء المقدسة