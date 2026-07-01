الفصائل الفلسطينية تنعى 3 مقاومين استشهدوا خلال التصدي للتوغل الصهيوني في جنوب لبنان

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية 3 من فرسانها الأبطال الذين استشهدوا في ميادين المواجهة والتصدي للتوغل الصهيوني في جنوب لبنان، مؤكدة أنهم ارتقوا دفاعاً عن كرامة الأمة وفي سبيل مواجهة الاحتلال.

وأوضحت الفصائل أن الشهداء هم: الشهيد المقاتل محمود فادي الصياح (باسل)، من مواليد مخيم عين الحلوة في 18 آب 1999، ومن أبناء قرية السميرية في قضاء عكا، والشهيد المقاتل محمد مصطفى إبراهيم (رعد)، من مواليد مخيم نهر البارد في 23 كانون الثاني 2003، ومن أبناء قرية الدامون في قضاء عكا، والشهيد المقاتل وسيم محمد راشد (حمزة)، من مواليد مخيم البداوي في 25 شباط 1997، ومن أبناء مدينة طبريا.

وأكدت أن الشهداء مضوا في طليعة المدافعين عن كرامة الأمة، مقدمين دماءهم الطاهرة في ساحات المواجهة، ومؤكدين بدمائهم أن المقاومة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها المحتل، وأن المسافات بين مخيمات الشتات والمدن الفلسطينية المحتلة تختصرها بنادق الثوار وعزيمة المقاتلين.

وأضافت أن “باسل” و”رعد” و”حمزة” حملوا فلسطين في قلوبهم، وعاشوا على عهد العودة إلى قرى ومدن أجدادهم، ولم يترددوا في تلبية نداء الواجب عندما استدعتهم ساحات الاشتباك.

وشددت على أن استشهادهم في هذه المرحلة من مسيرة الكفاح يمثل دافعاً جديداً لمواصلة الطريق، ودرساً في التضحية والوفاء للأرض التي لم ولن تُنسى.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، وهي تودع الشهداء، أنها تعاهدهم وتعاهد الشعب الفلسطيني على أن تظل أرواحهم منارات تضيء درب العودة والحرية، وأن تبقى البنادق مشرعة حتى تحقيق الأهداف الوطنية في دحر الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما تقدمت بالتعازي إلى عائلات الشهداء وإلى أبناء مخيمات اللجوء، مؤكدة أن دماءهم ستبقى أمانة في أعناقها ووقوداً لمعركة التحرير التي لا رجعة عنها.

المصدر: موقع المنار