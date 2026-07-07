نتنياهو يحث واشنطن على عدم بيع تركيا طائرات إف-35 أو محركات لمقاتلة محلية

حثّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الولايات المتحدة، على عدم بيع تركيا طائرات إف-35 أو محركات لمقاتلة محلية الصنع تعمل على تطويرها، معتبرًا أن ذلك قد يُخل بميزان القوى الإقليمي.

وتأتي تصريحات نتنياهو عشية استضافة تركيا قمة حلف شمال الأطلسي التي يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي ظل تراشق كلامي حاد بين مسؤولين أتراك وآخرين في تل أبيب في الآونة الأخيرة، على خلفية الحربين في قطاع غزة والشرق الأوسط.

وقال نتنياهو في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأمريكية “لا أعتقد أنهم يجب أن يحصلوا على إف-35 أو محركات لطائراتهم، لأن ذلك سيزعزع ميزان القوى في الشرق الأوسط الذي يضمنه التفوق الجوي الإسرائيلي وأيضا، على ما أعتقد، تموضع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

وقدّم نتنياهو أمثلة عن سلسلة تصريحات لمسؤولين أتراك وجّهوا فيها انتقادات حادة إلى “إسرائيل”، منهم وزير الخارجية هاكان فيدان الذي قال في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إن “إسرائيل باتت مشكلة العالم”، وأن “هؤلاء الأشخاص باتوا عبئا لم تعد الانسانية قادرة على تحمّله”.

ورأى نتنياهو أن فيدان “قال إن لا مكان للدولة اليهودية وسط الإنسانية، ما يعني عمليًا أنه يحب محوها”.

وتسعى تركيا التي تستضيف قمة حلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، للحصول على محركات من طراز إف-110 الأميركية لمقاتلة شبح تطوّرها محليا، في وقت يحول تباين متواصل مع واشنطن دون حصولها على مقاتلات إف-35 المتطورة.

وكانت استبعدت واشنطن، أنقرة، من برنامج مقاتلات إف-35 عام 2019، في أعقاب حصول تركيا على منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400” عام 2017.

وعندما سُئل في حزيران/يونيو عن إمكان حصول أنقرة على محركات إف-110 التي تنتجها شركة جنرال إلكتريك الأميركية، وإعادة إدخالها في برنامج مقاتلات إف-35، أجاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيجعل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان “سعيدا للغاية”.

غير أن القرار يتطلب ضوءا أخضر من الكونغرس، وهي نقطة أكدها نائب الرئيس جاي دي فانس الذي كان حاضرا إلى جانب ترامب في المكتب البيضوي أثناء إدلائه بالتصريحات.

المصدر: وكالة يونيوز