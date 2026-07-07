ارتفاع أسعار الذرة عالميا وسط مخاوف تأثير الحر على المحاصيل



صعدت أسعار الذرة في بورصة شيكاغو مع تقييم الأسواق تأثير الحر الشديد في عدة دول أوروبية على موسم الذرة لهذا العام.



وبحلول الساعة 10:23 بتوقيت موسكو، سجلت العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر المقبل ارتفاعا بنسبة 2.07% مقارنة بالإغلاق السابق، لتصل إلى 4.316 دولار للبوشل.



ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن جو ديفيس، مدير مبيعات السلع الأساسية في شركة “فيوتشرز إنترناشيونال” (Futures International LLC)، قوله: “إذا أدت موجة الحر إلى مزيد من التراجع في إنتاجية المحاصيل المحتملة، فقد تواصل أسعار الذرة والقمح ارتفاعها”.



وأضاف الخبير أن المخزونات العالمية قد تشهد تراجعا، مما قد يحول الطلب على الواردات نحو الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.



وتشهد أوروبا واحدة من أكثر موجات الحر كثافة خلال السنوات الأخيرة، حيث تأثرت بقوة كل من إسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وإيطاليا، واليونان.



وكانت آني جينيفار، وزيرة الزراعة الفرنسية، قد صرحت في نهاية يونيو الماضي بأن موجة الحر غير المسبوقة تسببت في أضرار جسيمة للقطاع الزراعي في البلاد. وتعد فرنسا واحدة من أكبر منتجي الحبوب في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الذرة.



ووفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، تصدرت الولايات المتحدة قائمة منتجي الذرة في العالم خلال الموسم الزراعي 2025/2026، بحصة بلغت 33% من الإنتاج العالمي، تليها الصين بنسبة 23%، ثم البرازيل بنسبة 10%، والأرجنتين بنسبة 5%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 4%.