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    عربي وإقليمي

    ذو القدر لترامب: إيران لا ترهبها لغة التهديدات

      قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني محمد باقر ذو القدر في رد على الرئيس الاميركي دونالد ترامب إن “إيران لا ترهبها لغة التهديدات لذا تحدث مع الشعب الإيراني باحترام وإلا ستتلقى ردًا مختلفا”.

      واضاف ذو القدر في حديث له الاثنين “استخدمتَ سابقًا خطابًا مشابهًا عندما كنتَ رئيسًا لدولة لا يتجاوز تاريخها 250 عامًا بادّعائك أنّك ستقضي على الحضارة الإيرانية التي تمتد إلى آلاف السنين”، وتابع “النتيجة لم تكن سوى الهزيمة واليأس وفي النهاية الدعوة إلى التفاوض ووقف النار فالتهديدات لم تكن يومًا لغة يقبلها الشعب الإيراني”.

      المصدر: موقع المنار

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