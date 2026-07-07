انخفاض احتياطي أميركا الاستراتيجي من النفط لأدنى مستوى منذ 1983

ذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي انخفضت 6.2 مليون برميل إلى 319.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 1983.
ويأتي هذا الانخفاض في إطار اتفاق أبرمته الولايات المتحدة لسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي.
ومنذ اندلاع الحرب على إيران في نهاية شباط/فبراير، انخفضت إجمالي مخزونات النفط الأميركية، التي تشمل المخزونات التجارية والاحتياطي الإستراتيجي، بمقدار 120.71 مليون برميل لتصل إلى 734 مليون برميل حتى 26 حزيران/يونيو، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام 1984، بحسب البيانات الرسمية.
المصدر: رويترز