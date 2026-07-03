العراق والأردن يبحثان تنفيذ مشروع أنبوب نفط “البصرة–العقبة”



دعا رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي إلى تعزيز حجم التبادل التجاري بين العراق والأردن، وتوسيع مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.



وأكد الزيدي، خلال استقباله وفدا وزاريا أردنيا رفيع المستوى برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أن العلاقات بين البلدين تمتد جذورها إلى التاريخ وتتميز بالمتانة، مشيرا إلى أن الأردن يمثل عمقا استراتيجيا مهما للعراق.

كما أوضح أن الحكومة العراقية تسعى إلى تطوير هذه العلاقات الثنائية ورفعها إلى مستويات أوسع خلال المرحلة المقبلة.



من جانبه، عبر القضاة عن دعم بلاده الكامل للعراق فيما حققه من تقدم في مجالات مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز فرص الشراكة بين البلدين الشقيقين.



كما سلم الوزير الأردني دعوة رسمية إلى رئيس الحكومة العراقية لزيارة الأردن، في حين تناول اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها مشروع أنبوب نفط “البصرة–العقبة”، وتسهيل منح سمات الدخول لرجال الأعمال في البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والاستثمار وغيرها من المجالات الحيوية.



وضم الوفد الأردني المرافق لوزير الصناعة والتجارة والتموين عددا من وزراء الطاقة والثروة المعدنية والنقل والاستثمار.

المصدر: dpa