قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في دمشق

قتل 4 أشخاص، وأُصيب 11 آخرون بجروح، في حصيلة غير نهائية لانفجار وقع، اليوم، داخل أحد المقاهي في شارع النصر بدمشق.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، الدكتور أحمد البكور، لــ«سانا» إن الانفجار الذي وقع في شارع النصر بمنطقة الحجاز أسفر عن 4 قتلى و10 إصابات، جرى نقلهم إلى مشفى المجتهد لتلقي الإسعافات اللازمة، إضافة إلى إصابة نقلت إلى مشفى الهلال الأحمر السوري.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن دوريات من قوى الأمن وفرق الإسعاف توجهت إلى مسرح الحادثة فور ورود البلاغ، للعمل على إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة، وفرضت طوقاً أمنياً لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل.

وأعلنت الوزارة أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة في المقهى، والتحقيقات جارية لمعرفة المزيد من التفاصيل.

المصدر: الأخبار