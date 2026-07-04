روسيا | الجيش يعلن السيطرة على مدينة كوستيانتينيفكا الاستراتيجية في دونباس

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، رسميًا، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمكن القوات الروسية من فرض سيطرتها الكاملة على مدينة كوستيانتينيفكا، التي تعد أحد أهم وأبرز معاقل الدفاع المحصنة للجيش الأوكراني في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وجاء الإعلان خلال تقرير عسكري رفيع المستوى قدمه غيراسيموف للقائد الأعلى للقوات المسلحة، أشار فيه إلى أن السيطرة على المدينة جاءت بعد عمليات عسكرية منسقة، لافتًا إلى الأهمية الاستراتيجية لكوستيانتينيفكا باعتبارها مركزاً لوجستياً وعقدة دفاعية رئيسية كانت تعتمد عليها القوات الأوكرانية في عمليات الإمداد والتحصين بجبهة دونيتسك.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في إطار التصعيد العسكري المستمر شرقي أوكرانيا، حيث تسعى موسكو لبسط سيطرتها الكاملة على إقليم دونباس، في حين يمثل سقوط هذه المدينة -بحسب مراقبين عسكريين- ضربة قوية لخطوط الدفاع الأوكرانية في المنطقة، مما قد يمهد الطريق أمام القوات الروسية للتقدم نحو محاور استراتيجية أخرى.

المصدر: وكالة يونيوز