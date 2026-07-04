سفير روسيا في بريطانيا: موسكو تملك خيارات رد مؤلمة في حال استمرت ممارسات لندن في احتجاز ناقلات النفط

صرح السفير الروسي في بريطانيا أندريه كيلين بأن روسيا تتخذ إجراءات جادة لمنع احتجاز ناقلات نفط مجددا مؤكدا امتلاك موسكو خيارات رد مؤلمة للمصالح البريطانية إذا استمرت هذه الممارسات.

وقال كيلين في مقابلة مع برنامج “فيستي” الروسي، يوم الجمعة: “نحن نتخذ إجراءات جادة للغاية، وهم على علم بها، لمنع تكرار مثل هذه العمليات. وأود التأكيد أن لدينا ما نرد به بشكل مؤلم تماما على المصالح البريطانية إذا ما استمرت هذه الممارسات”.

وكانت بريطانيا قد قدمت الدعم لفرنسا مطلع يونيو الماضي لاحتجاز ناقلة النفط “تاغور” في المحيط الأطلسي، بزعم انتمائها لما يسمى بـ”أسطول الظل” الروسي.

كما احتجز الجيش البريطاني في منتصف الشهر ذاته ناقلة النفط “سميرتوس” في بحر المانش بزعم أنها تابعة لـ”أسطول الظل” الروسي.

وأفادت صحيفة “ديلي تلغراف” آنذاك نقلا عن مصادر بأن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر يبحث بيع أكثر من 100 ألف طن من النفط من الناقلة المحتجزة.

وأضافت الصحيفة أن القيمة السوقية للنفط تبلغ حوالي 35 مليون جنيه إسترليني، وأن الحكومة البريطانية تدرس التبرع بعائدات البيع للقوات الأوكرانية.

وتقوم دول أوروبية بالاستيلاء على ناقلات نفط زاعمة أنها تابعة لما يسمى بـ”أسطول الظل” الروسي.

من جانبها، وصفت موسكو هذه الإجراءات بأنها غير قانونية، و قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الخطوة الفرنسية ترقى إلى حد القرصنة، وعلّق على احتجاز بريطانيا لناقلة “سميرتوس” لافتا إلى أن الحديث يدور حول شراء ومصادرة وبيع الغنائم التي تم الحصول عليها من خلال أساليب القرصنة مبينا أن الدولة البريطانية لم تتورع عن ممارسة مثل هذه الأساليب على مر تاريخها.

المصدر: روسيا اليوم