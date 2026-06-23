جورج غالاوي: زيلينسكي يندب رحيل ستارمر والشعب البريطاني يهتف

أعرب زعيم حزب العمال البريطاني جورج غالاوي عن موقف حاد من استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر، واصفا إياها بأنها لحظة “رقص على قبره السياسي”، مؤكدا أن الشعب البريطاني يهلل لهذا القرار.

جاء ذلك في مقابلة خاصة أجراها غالاوي مع مذيع قناة RT، ريك سانشيز، حيث شن هجوما لاذعا على سياسات ستارمر خلال عامين من حكمه، وقال: “لقد حول المملكة المتحدة إلى حفرة جحيم استبدادية، وغير طابع بريطانيا في فترة وجيزة، وكل ذلك من أجل مصالح دول أجنبية – إسرائيل وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي”.

وفي تصريح لافت، أضاف غالاوي أن فلاديمير زيلينسكي يُعد من القلائل الذين ينعون رحيل ستارمر، قائلا: “زيلينسكي يندب رحيله والدمع في عينيه”، في إشارة إلى العلاقة الوثيقة التي جمعت بين الرجلين ودعم بريطانيا لأوكرانيا تحت قيادة ستارمر.

وأكد السياسي البريطاني أن حكم ستارمر شهد “القضاء على حرية التعبير” في البلاد، معتبرا أن استقالته تمثل انتصارا للشعب البريطاني الذي “يهلل” لخبر رحيله.

وأشار غالاوي، الذي وصف نفسه بأنه “في المنفى السياسي بسببه تحديدا”، إلى أن هذه الاستقالة تأتي تتويجا لضغوط سياسية متصاعدة ونتائج انتخابية كارثية للحزب الحاكم.

وكان ستارمر قد أعلن يوم الاثنين استقالته من منصب زعيم حزب العمال الحاكم، على أن يبقى رئيسا للوزراء حتى انتخاب خليفة له. ومن المقرر أن تبدأ انتخابات الخليفة في 9 تموز / يوليو، على أن تنتهي قبل استئناف عمل البرلمان في ايلول / سبتمبر المقبل.

المصدر: روسيا اليوم