إيرباص تقرر فحص 16 طائرة «إيه 380» بعد رصد تشققات في مكوّن رئيسي بجناح الطائرة

أعلنت شركة إيرباص، الثلاثاء، أنها ستجري فحوصاً على 16 طائرة من طراز «إيه 380»، بينها خمس طائرات ستخضع للفحص الفوري، وذلك بعد رصد تشققات في مكوّن رئيسي في الجناح لدى طائرات تشغلها شركتا طيران الإمارات وكوانتاس.

وجاء القرار عقب توجيهات صادرة عن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، التي أمرت بإجراء فحوص عاجلة تُلزم شركات الطيران المعنية بفحص بنية عارضة الجناح، بعد اكتشاف التشققات خلال عمليات صيانة روتينية.

وبحسب المعطيات، ظهرت التشققات في عارضة هيكلية تمتد على طول الجناح، وتتحمل جزءاً كبيراً من الحمل الهوائي أثناء الطيران.

وتشغّل طيران الإمارات 15 طائرة من أصل 16 طائرة ستخضع للفحص، فيما تشغّل شركة كوانتاس الطائرة المتبقية. أما الطائرات الخمس التي تقرر فحصها بشكل فوري، فجميعها تابعة لطيران الإمارات، على أن تبدأ عمليات الفحص اعتباراً من يوم الأربعاء.

وتستخدم طائرات «إيه 380» لدى عدد من شركات الطيران العالمية، من بينها طيران الإمارات، والخطوط الجوية السنغافورية، والخطوط الجوية البريطانية، وكوانتاس، ولوفتهانزا، والخطوط الجوية القطرية، والخطوط الجوية الكورية، والاتحاد للطيران، وآنا، وآسيانا إيرلاينز.

وتشغّل طيران الإمارات أكبر أسطول من طائرات «إيه 380» في العالم، إذ تسيّر أكثر من نصف الطائرات العملاقة النشطة من هذا الطراز.

المصدر: أ.ف.ب.