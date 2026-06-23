امريكا | ترامب يهنئ الرئيس الكولومبي المنتخب ويهاجم ستارمر بسبب الطاقة والهجرة والعلاقات مع واشنطن

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفوز الرئيس الكولومبي المنتخب بيلاردو دي لا إسبريا في الانتخابات الرئاسية، واصفاً إياه بـ”النمر” ومؤكداً إعجابه بأدائه خلال الحملة الانتخابية، فيما وجّه انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته كير ستارمر بسبب سياساته في مجالات الطاقة والهجرة والعلاقات مع الولايات المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، قال ترامب إن دي لا إسبريا اتصل به ليوجه الشكر عقب إعلان نتائج الانتخابات، مضيفاً: “خاض حملة رائعة، إنه النمر. لقد فاز بسهولة رغم أن كثيرين لم يتوقعوا ذلك”.

وأكد الرئيس الأميركي أنه يكنّ احتراماً للرئيس الكولومبي المنتخب، معتبراً أن فوزه يمثل مفاجأة سياسية بارزة.

وفي الشأن البريطاني، انتقد ترامب أداء ستارمر بعد إعلان استقالته في وقت سابق من اليوم، محملاً إياه مسؤولية عدد من الأزمات التي تواجه المملكة المتحدة.

وقال إن الحكومة البريطانية أخفقت في إدارة ملف الطاقة، مشيراً إلى أن بريطانيا تستورد الطاقة من النرويج رغم امتلاكها موارد كبيرة في بحر الشمال، معتبراً أن القيود البيئية حالت دون الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

كما هاجم ترامب سياسات الهجرة والجريمة في بريطانيا، معتبراً أنها أسهمت في تراجع شعبية ستارمر وأضعفت موقعه السياسي، وفق تعبيره.

وتطرق الرئيس الأميركي إلى التعاون العسكري بين البلدين، منتقداً ما وصفه بتأخر موافقة الحكومة البريطانية على استخدام القواعد العسكرية البريطانية في قبرص لدعم العدوان العسكري ضد إيران، معتبراً أن ذلك القرار كان “خطأ فادحاً” وأثر سلباً على مستوى التنسيق بين واشنطن ولندن.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية حراكاً سياسياً متسارعاً عقب التطورات الأخيرة في أميركا اللاتينية وأوروبا، وسط استمرار الجدل حول ملفات الطاقة والهجرة والأمن الإقليمي.

المصدر: وكالة يونيوز