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   8 محرم 1448   
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    بعد العدوان والجولة السويسرية الناجحة… زيارة ترسم ملامح المرحلة المقبلة

    آخر التطورات من اسلام آباد يطلعنا عليها مراسلنا روح العباس حسين.

    المصدر: موقع المنار

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