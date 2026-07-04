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    دولي

    رئيس وزراء غرينلاند: ترامب تراجع عن فكرة ضم الجزيرة

      صرح رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن اليوم الجمعة، بأنه تلقى معلومات تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن فكرة ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

      وقال نيلسن خلال مشاركته في جلسة بعنوان “عالم واحد.. رؤى متعددة” في مدينة إيكس أون بروفانس جنوبي فرنسا: “نتعرض منذ عامين لضغوط شديدة للغاية بسبب موقعنا الاستراتيجي، وهذه الضغوط غير مقبولة”.

      وأضاف نيلسن: “لم نشاهد بعد نهاية هذه الضغوط، لكن نحاول اتخاذ تدابير عبر إقامة حوار مباشر مع الولايات المتحدة”.

      وأكد رغبة غرينلاند في ضمان الأمن في منطقتها، وإقامة شراكات مع الدول التي تحترم الديمقراطية والقانون الدولي وحقوق الإنسان.

      وأشار نيلسن، إلى أن فرنسا والاتحاد الأوروبي قدما الدعم لغرينلاند في هذه الأزمة.

      وتابع: “قبل ثلاثة أيام، أبلغنا الممثل الخاص للولايات المتحدة لدى غرينلاند (جيف لاندري) أن دونالد ترامب تراجع عن فكرة ضم غرينلاند”.

      واستدرك رئيس وزراء غرينلاند قائلا: “لكن الضغوط لا تزال قائمة”.

      وأكد نيلسن، أن غرينلاند ستبقى إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وأنها “تريد أن تكون إلى جانب فرنسا ودول الشمال الأوروبي والدنمارك وحلف شمال الأطلسي”.

      كما دعا إلى تعزيز العلاقات مع كندا، معتبرا أن ذلك سيعود بالنفع على الجميع.

      ولفت نيلسن، إلى أن غرينلاند يمكن أن تساعد الدول الأوروبية على تقليل اعتمادها على الصين في مجال التعدين.

      وأردف: “لن تتخلى غرينلاند أبدا عن حقها في تقرير المصير، ولا عن مبادئها، وهي ليست للبيع”.

      جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، أكد مرات عديدة أن الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند لأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي”، فيما رفضت الدنمارك وغرينلاند هذه التصريحات.

      المصدر: روسيا اليوم

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