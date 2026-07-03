بقائي: على دول المنطقة ألا تنسى الدروس من تداعيات العدوان الأميركي-الصهيوني المدمرة

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي دول المنطقة إلى التحلي بالحيطة واليقظة وألا تنسى الدروس والعبر من تداعيات العدوان الأميركي الصهيوني على إيران وإجراءاتهما المدمرة التي طالت المنطقة بأسرها.

وفي تعليق له على البيان الأميركي حول الاجتماع الأمني الذي أقامته سنتكوم مع بلدان المنطقة، وإقامة ما يُسمى بـ”الحوار الأمني الإقليمي” في البحرين، كتب بقائي في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” يقول: “يجب على بلدان المنطقة أن تتحلى باليقظة والحيطة، وألّا تنسى الدروس الجلية لتداعيات العدوان العسكري الأخير لأميركا والكيان الصهيوني (على إيران) وممارساتهما المدمرة التي خرقت أمن المنطقة برمتها”.

وأضاف بقائي في منشوره: “إن الهيئة الحاكمة في أميركا برهنت مرارًا أنها لا تولي أي قيمة لسلام وأمن بلدان منطقة غرب آسيا”.

وشدد بقائي على “أن هكذا اجتماعات ليست سوى استعراض ظاهري هدفه التغطية على السياسات المزعزعة للاستقرار والإجراءات غير الشرعية لأميركا في غرب آسيا”.

المصدر: موقع العهد