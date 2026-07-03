الجمعة   
   03 07 2026   
   18 محرم 1448   
   بيروت 06:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    بالصور | العاصمة الإيرانية طهران هذا الصباح

      المصدر: وكالة فارس

      مواضيع ذات صلة

      ايران | نقل جثمان الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي إلى مصلى طهران بالعاصمة الإيرانية

      ايران | نقل جثمان الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي إلى مصلى طهران بالعاصمة الإيرانية

      ايران | بزشكيان: استشهاد السيد علي الخامنئي بداية فصل جديد من التضامن والصمود

      ايران | بزشكيان: استشهاد السيد علي الخامنئي بداية فصل جديد من التضامن والصمود

      بالصورة | راية مقام الإمام الحسين (عليه السلام) تغطي جثمان سماحة الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي

      بالصورة | راية مقام الإمام الحسين (عليه السلام) تغطي جثمان سماحة الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي