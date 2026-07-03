الذهب يتجه لأول ارتفاع أسبوعي في 5 أسابيع مع تراجع توقعات رفع الفائدة بأمريكا



ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة ويتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع ‌وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في أعقاب صدور بيانات توظيف أمريكية جاءت أضعف من التقديرات.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 4179.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو حزيران. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 1.6 بالمئة إلى 4193.20 دولار.



ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3 بالمئة، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو أيار، إذ هدّأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.

المصدر: رويترز