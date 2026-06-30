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   15 محرم 1448   
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    اقتصاد

    انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط


      انخفضت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع أسعار النفط ما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة.


      وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.03% إلى 4,045.95 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر الأسبوع الماضي.


      إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ⁠1 % الليلة الماضية نتيجة الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.


      وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا 1.16 دولار، أو 1.61%، لتبلغ 73.15 دولارًا للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 دولار، بما يعادل 2.2%، ليسجل 70.75 دولارًا للبرميل عند التسوية.

      المصدر: رويترز

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