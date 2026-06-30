خروقات مستمرة .. قصف إسرائيلي وعمليات نسف شرقي غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – اليوم الثلاثاء- خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات النسف والقصف وإطلاق النار.

وأفاد مصدر محلي بأن مدفعية الاحتلال قصفت شمال غربي مدينة رفح، فيما أطلقت آليات الاحتلال أطلقت النار شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ونفذت قوات الاحتلال عدة عمليات نسف لمنازل شمال شرقي مدينة خان يونس.

وفجرت قوات الاحتلال روبوتًا مفخخًا لتدمير منازل المواطنين في حي التفاح شمال شرقي غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة وسط قصف مدفعي على حي الشجاعية والتفاح شرقي غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة في محيط منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، وقصف منزلًا بالقرب من محطة الخزندار في منطقة الكرامة شمالي غربي المدينة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه منطقة العطاطرة وفي المناطق الشرقية من بيت لاهيا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1045 شهيدا، إضافة إلى 3380 مصابا، إلى جانب تسجيل 786 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,058 شهداء و173,488 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام