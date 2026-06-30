تقرير مصور | زبود تودّع الشهيد غسان نصر عقيل في موكب حاشد يجدد عهد الوفاء للمقاومة

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة زبود والجوار الشهيد السعيد غسان نصر عقيل (كفاح)، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

واستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة الحسينية بنثر الورود والأرز، بحضور عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين علي المقداد وملحم الحجيري، إلى جانب حشد من الفعاليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهالي.

وتقدّمت موكب التشييع الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الصور والرايات، فيما جاب المشيّعون الطريق الرئيسي في البلدة وسط الهتافات الحسينية والشعارات المؤيدة للمقاومة.

وعند وصول الموكب إلى الجبانة، أُقيمت مراسم تكريمية خاصة للشهيد، قبل أن يؤمّ إمام البلدة السيد محمد يونس الصلاة على الجثمان الطاهر، ليوارى بعدها الثرى إلى جانب من سبقه من رفاقه الشهداء، في مشهدٍ جدّد فيه المشيّعون عهد الوفاء للشهداء والتمسك بخيار المقاومة.