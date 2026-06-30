النائب خواجة: الاتفاق لن يُكتب له الحياة وسيسقط بإرادة اللبنانيين

وطنية – كتب عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجه على منصة “اكس”:
“١- هذا الاتفاق مخالف للدستور والطائف والقوانين ذات الصلة والقرارات والاتفاقات الأممية وأولها اتفاقية الهدنة 1949.
٢- هذا الاتفاق شكلًا ومضمونًا خلاصة إملاءات أميركية وإذعان فريق التفاوض المباشر لمصلحة الكيان الإسرائيلي.
٣- هذا الاتفاق من أهدافه قطع الطريق على التفاهم الأميركي الإيراني وبخاصة الفقرة الأولى الناصة على الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان والانسحاب الاسرائيلي من المناطق المحتلة.
٤- هذا الاتفاق لا يستهداف فئة أو مكونًا بذاته بل سيادة لبنان ومؤسساته وكيانيته.
٥- هذا الاتفاق إذا أردتم معرفة طبيعته وبأي حبرٍ كُتب ولخدمة من؟.. اقرأوا مواقف السياسيين وتعليقات الإعلاميين في الكيان الإسرائيلي.
٦- هذا الاتفاق يُجيز للعدو منع مواطني عشرات البلدات الحدودية اللبنانية من العودة إلى أرضهم ويُشرع بقاء قوات الإحتلال إلى أمد غير منظور.
٧- هذا الاتفاق يهدف لنقل المعركة من الحدود ضد العدو الإسرائيلي إلى الداخل لاقتتال اللبنانيين فيما بينهم.
٨- هذا الاتفاق يحمل بين طياته دعوةً صريحة للصدام بين جيشنا الوطني وشرائح واسعة من اللبنانيين.
٩- هذا الاتفاق الغاية منه تهيئة مناخات الفتنة وعدم الاستقرار والاحتراب الأهلي.
١٠- هذا الإتفاق المنحاز بكليته للعدو لن تُكتب له الحياة وسيسقط حكمًا بإرادة الشرفاء والأحرار من اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم…”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام