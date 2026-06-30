بزشكيان: لن نتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقنا

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه “لن نتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا الوطنية تحت أي ظرف”، مضيفاً أنه “من المؤسف أن تحاول بعض التيارات تشويه صورة الفريق المفاوض والتشكيك في القرارات الوطنية، بالتزامن مع الحملات التي تشنّها وسائل الإعلام المعادية.”

وتابع “جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل والمستمر مع المرشد الأعلى وضمن الآليات القانونية المعتمدة في البلاد”.

وأوضح أنه “رغم القيود الأمنية، تمت مراجعة النص النهائي للاتفاق على المستوى التقني والأمني من جانب الجهات المعنية، كما حظي بدعم حاسم من أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي”.

كما قال الرئيس الايراني إنه “سعينا في المفاوضات إلى صون حقوق شعبنا والحفاظ على مصالحنا الوطنية، ولم ولن نرضخ تحت أي ظرف للمطالب التي يفرضها الأعداء”، مشيراً إلى أن “الاتفاق الأخير يُعَد إنجازا آخر للشعب الإيراني في المجال الدبلوماسي”.

المصدر: موقع المنار