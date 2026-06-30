البزري: اتفاق الاطار يجب ان يمر عبر الرئاسة الأولى الى الحكومة فمجلس النواب

أكد النائب عبد الرحمن البزري، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنه “كي يتحول الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل إلى اتفاق أكثر قانونية، يجب أن يمر بالرئاسة الأولى ومجلس الوزراء وصولا إلى المجلس النيابي”، مشيرا إلى أنه “على الجميع قراءة الاتفاق بتفاصيله كافة”.

وقال: “هناك أحاديث عن مُلحقات سرية تحاول إسرائيل الحديث عنها ونخشى أن يكون ذلك لبث نوع من التشكيك في لبنان من أجل التسبب باختلال الوضع الداخلي”.

أضاف: “يجب أن نتفق جميعا على عدم تحويل خلافاتنا إلى اشتباك داخلي”، مؤكدا أن “مجلس الوزراء لا يزال متماسكا حتى الساعة”.

وشدد على “أهمية حفاظ لبنان على المظلة العربية وأن يكون هناك إصرار لبناني على تحرير الأراضي اللبنانية كاملة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام