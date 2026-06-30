الثلاثاء   
   30 06 2026   
   15 محرم 1448   
   بيروت 11:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس مجلس النواب نبيه بري عن اتفاق واشنطن: كأن شيئا لم يكن

      مواضيع ذات صلة

      اعتداءات إسرائيلية متواصلة في الجنوب وتحركات معادية على الحدود

      اعتداءات إسرائيلية متواصلة في الجنوب وتحركات معادية على الحدود

      لقاء بري وباسيل في عين التينة يبحث التطورات الجنوبية ويؤكد أولوية الوحدة الوطنية

      لقاء بري وباسيل في عين التينة يبحث التطورات الجنوبية ويؤكد أولوية الوحدة الوطنية

      بلومبيرغ: حركة السفن في مضيق هرمز تستعيد نشاطها تدريجياً

      بلومبيرغ: حركة السفن في مضيق هرمز تستعيد نشاطها تدريجياً