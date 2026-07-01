الذهب يتراجع بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتوقعات رفع الفائدة



تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين ‌أدى تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران إلى استمرار ارتفاع المخاوف إزاء التضخم ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3979.41 دولار للأوقية (الأونصة) حتى الساعة 0300 بتوقيت جرينتش.



وتراجع سعر الذهب في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر /تشرين الثاني الماضي. وفقدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 1.1 بالمئة إلى 3992.70 دولار اليوم.