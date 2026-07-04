القائم بأعمال حاكم بيلغورود: أضرار في البنية التحتية جراء هجوم أوكراني

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغورود، ألكسندر شوفاييف أن القوات الأوكرانية شنت هجوما مكثفا على مدينة بيلغورود، ما أسفر عن أضرار في البنية التحتية واندلاع بعض الحرائق.

وقال شوفاييف، في منشور على منصة “ماكس”، إن “مدينة ومقاطعة بيلغورود تعرضتا مرة أخرى لهجمات مكثفة من القوات المسلحة الأوكرانية”، مضيفا أنه وفقا للمعلومات الأولية، لم يُسجل سقوط ضحايا.

وأشار القائم بأعمال الحاكم إلى أن الهجوم تسبب في أضرار طالت “واجهة مبنى تجاري وزجاجه، بالإضافة إلى ست سيارات”، فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحرائق التي نشبت في عدد من المباني المتضررة.

وأكد أن جميع الخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل في المواقع المتضررة لتقييم الأضرار وبدء عمليات الإصلاح.

وفي السياق ذاته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الجمعة، بأن المنطقة العازلة الأمنية التي تعمل روسيا على إنشائها في منطقتي خاركوف وسومي، ستتوسع إذا استمرت قوات كييف في استهداف البنية التحتية الروسية.

يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ على العمق الروسي، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن إسقاط 121 مسيرة أوكرانية خلال 14 ساعة، في مؤشر على تكثيف الضربات على الأراضي الروسية.

كما أقر مسؤولون غربيون برفع القيود المفروضة على المدى الذي يمكن أن تصله الأسلحة المقدمة لأوكرانيا، مما يسمح لها باستهداف أهداف داخل العمق الروسي، بما في ذلك القواعد العسكرية والمواقع الصناعية، في خطوة تزيد من المخاطر الجيوسياسية وتدفع موسكو إلى اتخاذ إجراءات مضادة.

المصدر: روسيا اليوم