الدفاعات الجوية الروسية تدمر 40 مسيرة كانت متجهة نحو موسكو خلال 24 ساعة

أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 40 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو في غضون 24 ساعة.

وتشير البيانات الصادرة عن عمدة موسكو إلى أن عمليات الاعتراض والتدمير جرت في الفترة الممتدة منذ الساعة 2:24 فجر الجمعة بتوقيت موسكو وحتى الساعة 2:46 فجر السبت بتوقيت موسكو.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الجمعة أن وسائل الدفاع الجوي اعترضت 188 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفلاديمير، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، وجمهورية القرم.

يذكر أن القوات الأوكرانية تستهدف يوميا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعية ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا وفي العمق الروسي، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بهدف إثارة الرعب والفزع في صفوف المدنيين.

وردا على جرائم نظام كييف، تنفذ القوات الروسية ضربات تستهدف المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية حصرا وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وذلك باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة.

المصدر: روسيا اليوم