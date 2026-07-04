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    تزامنًا مع انطلاق مراسم تشييع القائد الشهيد رُفعت الراية الحمراء التي كُتب عليها: “يا لثارات الحسين (ع)” فوق قبة مصلى الإمام الخميني (قدس سره)

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