إيران | حضور جماهيري حاشد خلال مراسم الوداع الرسمي للقائد الشهيد في طهران

انطلقت قبل قليل مراسم الوداع الرسمي بالقائد الشهيد لإيران، الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية الشهيد، في مصلى الإمام الخميني بطهران، وسط حضور حشود غفيرة من محبيه وعشاقه الذين توافدوا لتوديع هذه الشخصية التاريخية.

وبدأت مراسم الوداع بالجثمان الطاهر لسماحة السيد الخامنئي، في مصلى الإمام الخميني بطهران، بمشاركة جماهير واسعة من أبناء الشعب الإيراني الذين حضروا لتوديع هذه القامة التاريخية.

ومنذ الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، اكتسى مصلى الإمام الخميني أجواءً مهيبة من الحزن والوفاء، حيث توافدت جموع المشيعين من مختلف المحافظات الإيرانية ودول العالم، وقد ارتسمت على وجوههم ملامح الأسى واغرورقت أعينهم بالدموع، للمشاركة في الوداع الأخير للقائد الشهيد.

ورفرفت رايات العزاء في أرجاء المصلى، وتعالت تلاوات القرآن الكريم ومراثي الوداع، فيما عكست حالة الانضباط والتنظيم العالية، إلى جانب الجهوزية الكاملة للأجهزة التنفيذية والإغاثية والأمنية والخدمية، مشهداً مهيباً يجسد التلاحم الوطني ووفاء الشعب الإيراني لقائده الشهيد.

كما استُكملت جميع الترتيبات اللازمة لضمان إقامة هذه المراسم التاريخية بأفضل صورة، بدءاً من تنظيم مسارات الدخول والخروج، ووصولاً إلى الانتشار الواسع للفرق الخدمية والطبية والإسعافية وتوفير مختلف التسهيلات، بما يتيح لملايين المشاركين حضور مراسم الوداع في أجواء آمنة ومنظمة.

وبات مصلى الإمام الخميني اليوم شاهداً على ملحمة استثنائية من الوفاء والمحبة، في وداع رجل سيبقى اسمه حاضراً في ذاكرة تاريخ إيران والعالم الإسلامي.

المصدر: وكالة يونيوز