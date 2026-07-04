إيران | وحيدي في أول ظهور علني منذ اندلاع الحرب: الأمة ستصل إلى آفاق جديدة بفضل دماء الشهيد القائد

ظهر قائد حرس الثورة الإسلامية الإيرانية، اللواء أحمد وحيدي، اليوم الجمعة، في أول إطلالة علنية له منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط في شباط / فبراير الماضي، وذلك لدى تقديمه واجب العزاء بارتقاء القائد الإمام السيد علي الخامنئي شهيدا.

وفي تصريح مقتضب أدلى به خلال المراسم، قال وحيدي: “سيأخذون إلى قبورهم رغبتهم في رؤية الأمة الإيرانية تستسلم. هذه الأمة ستصل إلى آفاق جديدة يومًا بعد يوم، بفضل هذا الدم الطاهر”.

وكان جثمان الشهيد القائد السيد علي الخامنئي قد وصل إلى مصلى الإمام الخميني الكبير تمهيداً لانطلاق مراسم التشييع الرسمية والشعبية المقرّرة غداً السبت.

ومن المرتقب أن يشارك ملايين الأشخاص في مراسم التشييع الرسمية غداً السبت، بالتزامن مع دعوة وجّهها رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، حضّ فيها “جميع أبناء الشعب الإيراني على كتابة صفحة مجيدة في تاريخ إيران الإسلامية من خلال الحضور الميداني المكثّف”، مؤكداً أنّ “نداء الأمة للثأر يجب أن يتردّد صداه في آذان العالم أجمع”، واصفاً الجنازة بأنها “إحدى أكثر اللحظات أهمية” في تاريخ البلاد.

وتستمر مراسم تشييع القائد الأممي على مدار 6 أيام متواصلة تشمل مناطق مختلفة في إيران ومحطات في العراق المجاور، وسط توقّعات بمشاركة ممثّلين عن نحو 100 دولة، وتقديرات باستقطاب ما بين 15 و20 مليون مشيّع، مما يجعلها أكبر جنازة رسمية في تاريخ البلاد لتجسّد حدثاً تاريخياً.

المصدر: وكالة يونيوز