قمة الناتو تعد كييف بـ10 مليارات يورو

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر أن قادة حلف الناتو سيتعهدون خلال قمتهم في أنقرة بتقديم 10 مليارات يورو جديدة لأوكرانيا، بدلا من الـ70 مليارا التي كانت متوقعة سابقا.

وأوضحت الوكالة أن “دول الناتو الأوروبية وكندا اتفقت خلال قمة الناتو في أنقرة على تقديم 70 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027.

وسيشمل هذا المبلغ 60 مليار يورو كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بالفعل بتقديمها لكييف في العامين المذكورين (ضمن برنامج تمويل النظام الكييفي بقيمة 90 مليار يورو)”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سابقا أنها لا تخطط لتخصيص أموال لتمويل أوكرانيا، لكنها مستعدة لبيع الأسلحة التي ستدفع ثمنها بقية دول الحلف.

من جانبها، اكتفت وكالة “رويترز” في تقريرها عن هذا الموضوع بالإشارة إلى أن سفراء دول الناتو وافقوا على نص الإعلان الختامي للقمة، الذي يتضمن “تخصيص 70 مليار يورو كمساعدات عسكرية لكييف للفترة 2026-2027″، دون تفصيل هذا المبلغ.

القرض الأوروبي عبر الاتحاد الأوروبي

كان برنامج التمويل العسكري الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو للفترة 2026-2027 قد تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2025. ومن هذا المبلغ، خُصص 30 مليارا لتغطية ميزانية لكييف، و60 مليارا للنفقات العسكرية. وقد تم بالفعل صرف 3.2 مليار يورو للميزانية و3.9 مليار يورو لشراء طائرات بدون طيار.

وجاء هذا البرنامج بديلا عن خطة المفوضية الأوروبية الفاشلة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا (التابعة للبنك المركزي الروسي) لتمويل الاحتياجات العسكرية لكييف.

وسيتم الحصول على هذه الـ90 مليار يورو عبر قرض أوروبي موحد، سيكون على دول الاتحاد الأوروبي نفسها خدمته وسداده في النهاية. وستحصل كييف على هذه الأموال دون مقابل، مع شرط وحيد هو أنها ستعيد تعويضها إذا قامت روسيا “بدفع تعويضات كاملة”.

ووفقا لتقديرات خبراء أوروبيين، فإن قلة في المفوضية الأوروبية تشك في أن أوكرانيا لن تحصل على تعويضات مهما كانت نتيجة الصراع، لذلك يميلون إلى الاعتقاد بأن المفوضية صاغت هذا البند لتمهيد الطريق لمحاولة مستقبلية لمصادرة نحو 200 مليار يورو من الأصول الروسية السيادية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب معلومات المفوضية الأوروبية، فقد أنفق الاتحاد الأوروبي حتى الآن 215 مليار يورو لدعم الصراع في أوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم