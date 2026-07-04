فرنسا | حرائق الغابات جنوب البلاد تجبر 3000 شخص على الإخلاء وتدمر مساحات شاسعة

أعلنت السلطات الفرنسية، إخلاء ما يقرب من 3000 شخص بعد اندلاع حرائق غابات في جنوب غرب البلاد، في أعقاب موجة حر قياسية ضربت فرنسا في حزيران/يونيو الماضي.

وأفادت فرق الإطفاء بأن الحريق الذي بدأ في موقع للتخييم في بلدة سانت ماري لا مير امتد إلى منطقة كانيه أون روسيون، مدمرًا عشرات المنازل المتنقلة قبل أن يصل إلى منطقة المارينا حيث غطى الدخان الكثيف السام القوارب.

ووفقًا للسلطات المحلية، فقد أصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح طفيفة. وتم نشر 200 من رجال الإطفاء وأربع طائرات هليكوبتر لإخماد النيران.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو خلال اجتماع طارئ في مدينة مرسيليا بأن “الأحداث المناخية” ساهمت في اندلاع حرائق غابات “شديدة” ومبكرة بشكل غير معتاد، مشيرًا إلى أنها تحدث قبل 15 يومًا إلى ثلاثة أسابيع من المواعيد المعتادة.

ولفت ليكورنو إلى أنه “تم تسجيل 7000 حريق غابات منذ بداية الموسم، مع تدمير 8700 هكتار حتى الآن”.

أما أكبر حريق تم تسجيله، والذي اندلع الأربعاء في إقليمي أود وإيرو، فقد استمر في الانتشار بفعل الرياح، محرقًا نحو 900 هكتار.

وتأتي هذه الحرائق في وقت تتعرض فيه الحكومة الفرنسية لضغوط سياسية، حيث قدم حزب الخضر الخميس مذكرة حجب ثقة ضد حكومة ليكورنو، متّهمًا إياها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية “ميتيو فرانس” موجة حر جديدة الأسبوع المقبل، وإن كانت أقل حدة من موجة حزيران / يونيو.

المصدر: وكالة يونيوز