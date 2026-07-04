بلجيكا | ارتفاع الوفيات بنسبة 39% خلال موجة الحر في حزيران / يونيو وتسجيل 1222 وفاة إضافية

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات خلال موجة الحر التي ضربت البلاد بين 18 و29 حزيران / يونيو الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة 39% مقارنة بالمعدلات الطبيعية، مع تسجيل 1222 وفاة إضافية خلال الفترة نفسها.

وقالت المتحدثة باسم السلطات الصحية، أنيليس وينانت، إن هذه الأرقام تمثل “الوفيات الزائدة” مقارنة بالمعدلات المعتادة المستندة إلى بيانات السنوات السابقة، مشيرة إلى أن موجة الحر تسببت في ضغط كبير على الفئات الأكثر هشاشة.

وأضافت وينانت أن كبار السن كانوا الأكثر تضرراً، حيث سُجلت نحو 530 وفاة بين من تتجاوز أعمارهم 85 عاماً، فيما رُصدت زيادة لافتة أيضاً في الفئة العمرية دون 65 عاماً بلغت 180 وفاة إضافية.

وسجلت بلجيكا ذروة يومية في الوفيات بتاريخ 27 حزيران / يونيو وصلت إلى 572 حالة، وهو أعلى رقم يومي منذ الموجة الأولى لجائحة كورونا، وفق ما أوضحت المسؤولية الصحية.

وخلال الفترة ذاتها، شهدت البلاد سبعة أيام “استوائية” تجاوزت فيها درجات الحرارة 30 درجة مئوية، إضافة إلى ليالٍ شديدة الحرارة، ما دفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات برتقالية وحمراء في معظم المناطق، في ظل مخاوف من تأثيرات صحية متزايدة لموجات الحر المتكررة في أوروبا.

المصدر: وكالة يونيوز