فرنسا | موجة حر قاسية تدفع المزارعين في فرنسا للحصاد الليلي وتثير مخاوف من الحرائق

في منطقة بليفو الفرنسية، التقطت كاميرات الصحافة مشاهد جوية وقريبة لحصاد حقول بذور اللفت والقمح في 26 حزيران / يونيو 2026، في وقت يعاني فيه المحصول من تبعات موجة الحر التي ضربت البلاد.

وتُظهر اللقطات حصادات ضخمة تجوب الحقول الذهبية، فيما يتابع المزارعون أداء آلاتهم عن كثب خوفاً من أي عطل قد يتسبب في حريق.

وتشير التقارير إلى أن خطر الحرائق ازداد بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بجنوب غرب فرنسا، مما دفع محافظة شارنت-ماريتيم إلى حظر الحصاد خلال فترة الظهيرة. ويؤكد توماس فينيه، موظف في تعاونية تير أتلانتيك: “نعمل الآن من الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، ثم من الثامنة مساءً حتى الثانية فجراً. الجو ليلاً ألطف وأكثر قابلية للتنفس”.

ويواجه المزارعون تحديات إضافية، منها صعوبة الرؤية الليلية رغم أضواء الآلات، وصعوبة توظيف الشباب في موسم الحصاد المبكر بسبب تزامنه مع الامتحانات الدراسية. ولمواجهة التغير المناخي، بدأ بعضهم بزراعة محاصيل أقل استهلاكاً للمياه مثل الكتان والميسكانثوس، مع التشجير الذكي للحقول.

وتؤكد اللقطات المصورة حالة القلق والتكيف القسري في المشهد الزراعي الفرنسي، حيث أصبح الحصاد الليلي والتبريد اليدوي للآلات أمراً يومياً، في وقت يتسارع فيه تغير المناخ ويجعل موجات الحر أكثر تواتراً، كما حدث في أعوام 2003 و2019 و2022 والآن 2026.

المصدر: وكالة يونيوز