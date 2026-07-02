أمريكا | موجة حر قياسية تضرب واشنطن عشية احتفالات ذكرى الاستقلال الـ250 ومباريات كأس العالم

تواجه العاصمة الأمريكية واشنطن موجة حر استثنائية وغير مسبوقة، وسط توقعات بارتفاع قياسي في درجات الحرارة يضع السلطات والسكان في حالة تأهب قصوى، وذلك بالتزامن مع استعدادات البلاد لحدثين تاريخيَّين بارزين.

وذكرت هيئات الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستتجاوز عتبة الـ 38 درجة مئوية (100 درجة فهرنهايت) لثلاثة أيام متتالية، على أن تبلغ هذه الموجة ذروتها يوم الجمعة المقبل، حيث يُتوقع أن تلامس الحرارة حاجز الـ 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت)، وهو ما يمثل ظاهرة مناخية نادرة في هذا الوقت من العام.

تأتي هذه الظروف الجوية القاسية في توقيت دقيق للغاية، إذ تستعد الولايات المتحدة للاحتفال بالذكرى الـ 250 لاستقلالها عن بريطانيا (اليوبيل الربع قرني)، وهي المناسبة التي تشهد عادةً تدفق ملايين الزوار والمواطنين إلى الساحات العامة والمتنزهات الوطنية في العاصمة لحضور العروض العسكرية والألعاب النارية.

إلى جانب الاحتفالات الوطنية، تزيد فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة بالبلاد من تعقيد المشهد، إذ تُجرى المباريات والأنشطة المصاحبة لها في أجواء لاهبة، مما يشكل تحدياً إضافياً للمنظمين لحماية سلامة اللاعبين والجماهير الوافدة من مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبها، رفعت الأجهزة التنفيذية والصحية في واشنطن درجة الاستعداد لمواجهة التداعيات المحتملة للموجة، وسط تحذيرات شديدة بضرورة اتباع إرشادات السلامة، والحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتوفير مراكز تبريد متنقلة في مناطق التجمعات الحاشدة لضمان مرور الاحتفالات والحدث الكروي العالمي بأمان.

المصدر: وكالة يونيوز