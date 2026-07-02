مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى في 8 سنوات



أشارت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إلى أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت في الأسبوع المنتهي، في 26 حزيران/يونيو، أدنى مستوياتها منذ 2018 مع زيادة الطلب من المصافي المحلية، في الوقت الذي هبطت فيه مخزونات البنزين أيضاً قبيل العطلة الأسبوعية في الرابع من ‌تموز/يوليو.



وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام التجارية تراجعت 3.8 مليون برميل إلى 408.4 مليون برميل في الأسبوع المشار إليه، وهو أدنى مستوى منذ أيلول/سبتمبر أيلول 2018.



ومنذ اندلاع الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير، انخفض إجمالي المخزونات الأميركية، بما في ذلك المخزونات التجارية ومخزونات احتياطي الطوارئ الحكومي، بواقع 120.71 مليون برميل ليصل إلى 734 مليوناً، وهو أدنى مستوى منذ أيار/مايو 1984.



ولفتت الإدارة إلى أن مخزونات النفط الخام في ⁠مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما صعدت 709 آلاف برميل في ذلك الأسبوع، وذلك بعد هبوطها 9 أسابيع متتالية إلى ما دون الحد الأدنى التشغيلي عند نحو 20 مليون برميل.



وواصلت العقود الآجلة لخام برنت هبوطها ونزلت 1.6 %، في حين لم تشهد العقود الآجلة للخام الأميركي تغيراً يذكر، وانخفضت بنحو 1% بعد الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام.



وقالت الإدارة إن استهلاك المصافي من الخام ارتفع 85 ألف برميل يومياً. وصعد معدل تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع إلى 96.6 %.



من جهته، قال العضو في “أجين كابيتال” جون كيلدوف: “تعمل مصافي التكرير الأميركية بكامل طاقتها، وهذا أمر ضروري”.



وارتفع معدل توريد البنزين، الذي يُعتبر مؤشراً على الطلب، الأسبوع الماضي بواقع 356 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 9.13 مليون.



كما أظهرت البيانات أن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت بنحو 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع المذكور لتصل إلى 214 مليون برميل.



وواصلت العقود الآجلة الأميركية ⁠للبنزين مكاسبها، وارتفعت 1.1 %، بعد أن أظهرت البيانات انخفاضاً أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأميركية. وذكرت جمعية السيارات الأميركية أن سعر البنزين الوطني في الولايات المتحدة عند محطات التزود بالوقود بلغ نحو 3.85 دولار للغالون اليوم.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن المتعاملين ⁠في البنزين يجب أن يخفضوا الأسعار على الفور، وحذر من “مشكلات كبيرة” في المستقبل إذا لم يفعلوا ذلك. وحث ترامب تجار التجزئة على استهداف سعر 2.50 دولار للغالون.



وأشارت البيانات إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت بمقدار 2.5 ⁠مليون برميل لتصل إلى 108.6 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره نصف مليون برميل.



وبددت العقود الأميركية الآجلة للديزل مكاسبها، لكنها ارتفعت بنحو 0.4 % بعد أن أظهرت البيانات زيادة مفاجئة في مخزونات نواتج التقطير.

وأوضحت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع 370 ألف برميل يومياً.

المصدر: رويترز