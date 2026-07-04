أمريكا | الذهب يتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي بعد تراجع التوقعات برفع الفائدة

ارتفع الذهب أكثر من 1%، اليوم الجمعة، وهو يتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار ‌الفائدة في أعقاب صدور بيانات توظيف أميركية جاءت أضعف من التقديرات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4179.42 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى منذ 23 يونيو/حزيران.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 1.6% إلى 4191.90 دولاراً.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.2%، وهي ⁠الأولى منذ الأسبوع الذي انتهى في 29 ايار / مايو ، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، ما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونج، كبير محللي الأسواق لدى “أواندا”: “ما نشهده هو تراجع في احتساب أثر توقعات رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال ما تبقى من العام الجاري، وكذلك في الربع الأول ‌من ⁠العام المقبل، ويرجع ذلك بالأساس إلى بيانات سوق العمل الأميركية الضعيفة نسبياً التي صدرت أمس”.

وأظهرت بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة إضافة 57 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، وأشارت إلى ⁠إضافة 110 آلاف وظيفة.

ووفقاً لأداة “فيد ووتش” التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون حالياً بنسبة 54% تقريباً رفع أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول بانخفاض عن توقعات عند 66% ⁠قبل صدور البيانات.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على الذهب الذي لا يدر عائداً، لأنها تجعل الأصول التي تدر فائدة أكثر جاذبية.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ⁠ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.9% إلى 62.80 دولاراً للاوقية، وزاد البلاتين 2.8% إلى 1661.61 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 1281.42 دولاراً.

والمعادن الثلاثة عند أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، وهي تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية.

المصدر: وكالة يونيوز