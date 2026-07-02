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    دولي

    أيرلندا | مارتن يتعهد بـ”دعم ثابت” لأوكرانيا مع انطلاق الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي

      أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، عن “دعم ثابت” ومستمر لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وذلك بالتزامن مع تسلم بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

      وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة دبلن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي اضطر لقطع زيارته والعودة فوراً إلى بلاده إثر تقارير استخباراتية تحذر من هجوم روسي واسع النطاق.

      وتعهد مارتن خلال المؤتمر “بضمان استمرار تدفق الدعم السياسي والمالي والعسكري الذي تحتاجه كييف لمقاومة الآلة الحربية الروسية”، مشدداً على أن دبلن ستعمل على مواصلة صرف قروض الدعم الأوروبي المخصصة لأوكرانيا.

      ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى التكتل الأوروبي الشهر الماضي بأنه “محطة تاريخية مهمة جداً”، مؤكداً التزام بلاده بالحفاظ على هذا الزخم والعمل على فتح جميع مجموعات التفاوض المتبقية بحلول نهاية فترة الرئاسة الأيرلندية.

      المصدر: وكالة يونيوز

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